Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Paderborn (ots)

(MH) Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf dem Busdorfwall in Paderborn hat sich am Donnerstagvormittag, 13. Juni, eine 53-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 10.40 Uhr auf dem Busdorfwall in Richtung Kasseler Tor unterwegs. Da ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach links in die Andreasstraße abbiegen wollte, bremste der Mercedes-Fahrer das Auto ab. Auch die hinter ihm fahrende 53-Jährige bremste ihren VW Up. Das erkannte eine dahinter fahrende 19-Jährige in einem Land Rover zu spät und fuhr auf den VW auf.

Durch die Wucht des Aufpralls, wurde der Up auf den Mercedes geschoben. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 53-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Die 19-Jährige und der Mercedes-Fahrer blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der Busdorfwall für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Der VW Up war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell