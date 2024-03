Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise

Angermünde (Uckermark) (ots)

Am Dienstag nahmen Einsatzkräfte einen Mann im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen fest, der nicht nach Deutschland einreisen durfte.

Gegen 11 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei den 45-jährigen türkischen Staatsbürger bei der Einreisekontrolle in Hohenwutzen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann die Bundesrepublik Deutschland verlassen muss. Die Ausländerbehörde in Speyer hat das Asylverfahren beendet und die Abschiebung angeordnet. Die Einsatzkräfte nahmen den bereits polizeibekannten Mann fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist avisiert, den türkischen Staatsbürger in die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Ingelheim am Rhein zu überstellen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell