POL-KA: (KA) Weingarten - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem versuchtem Raub am Baggersee

Eine 30-Jährige wurde am Samstag auf dem Parkplatz des Weingartener Baggersees offenbar Opfer eines versuchten Raubes. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, war die 30-jährige Frau am Samstagnachmittag als Kassiererin an der Zufahrt des Baggersees tätig, als gegen 17 Uhr ein bislang unbekannter Täter auf einem blauweißen Fahrrad auf den Parkplatz fuhr. Der Mann näherte sich der Geschädigten und griff dann offenbar unvermittelt nach der auf dem Tisch stehenden Kasse. Der Kassiererin gelang es jedoch, die Geldkassette mit beiden Händen festzuhalten und so eine Wegnahme der Kasse zu verhindern. Nachdem der Täter beim Versuch zu flüchten zunächst mit dem Fahrrad stürzte, konnte er schließlich ohne Diebesgut in Richtung Untergrombach zu entkommen.

Bei dem vermeintlichen Räuber soll es sich um einen etwa 175 cm bis 185 cm großen Mann mit breiten Schultern handeln. Er habe einen blauen Kapuzenpulli, eine lange Hose sowie eine Maske und blaue Handschuhe getragen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

