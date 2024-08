Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 17.05.2023 "Paar im Auto angegriffen und ausgeraubt" - Kriminalpolizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern - Belohnung ausgelobt

Karlsruhe (ots)

Ein Paar wurde am Morgen des 17.05.2023 in Ettlingen von zwei bislang unbekannten Männern in seinem Fahrzeug mit Reizgas und einem Schlagstock angegriffen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Wir berichteten hierzu in einer Pressemitteilung: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5511999)

Nun suchen die Ermittler des Raubdezernats mit einem Fahndungsfoto nach den beiden mutmaßlichen Tätern, deren Aufenthaltsort derzeit unbekannt ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden dringend Tatverdächtigen um

Hocine DEMAI

und

Imed Eddine ATTALAH.

Beide traten zurückliegend bereits mit verschiedenen Aliaspersonalien in Erscheinung.

Der Beschuldigte Hocine DEMAI verwendete die Namen

- Mouhemed BOUKAKOUL, - Houssam DILMI und - Adil BOUCHLOUR

Sein vermeintlicher Mittäter Imed Eddine ATTALAH gab sich als

- Ayman PALERMO, - Fouzi CHOUAF und - Fouzi CHAUAF

aus.

Über folgenden Link kann die Fahndung im Internet aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-paar-im-auto-angegriffen-und-ausgeraubt/

Für Hinweise, die zur Ermittlung und/oder Ergreifung der Täter führen wurde von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Hinweise zu den gesuchten Personen oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell