POL-KA: (KA) Karlsruhe - 40-Jähriger nach räuberischem Diebstahl aus Sportgeschäft in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein dringend tatverdächtiger 40-jähriger Mann soll am frühen Abend des 24.08.2024 wohl Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Sportgeschäft in der Karlsruher Innenstadt entwendet haben. Er wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Ladendetektiv am vergangenen Samstagabend gegen 18:15 Uhr, dass in einer Umkleidekabine des Sportgeschäfts mehrere beschädigte Warensicherungen lagen. Daraufhin begab sich der Mitarbeiter zum Ausgang des Sportgeschäftes, wo er auf den 40-jährigen Tatverdächtigen sowie einen weiteren Mann aufmerksam wurde, die sich zuvor in der Kabine aufgehalten hatten.

Auf den möglichen Ladendiebstahl angesprochen, soll der 40-Jährige den Ladendetektiv mehrmals von sich weggestoßen und ihm gegen die Hand geschlagen haben. Danach sollen die beiden Männer ihre Flucht fortgesetzt haben. Ein Polizeibeamter, der sich privat in dem Einkaufszentrum aufhielt, wurde auf den Vorfall aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Schließlich gelang es ihm, den 40-jährigen Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der vermeintliche Mittäter des Festgenommenen konnte unterdessen unerkannt flüchten.

