POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Ein 23-Jähriger soll am Nachmittag des 21.08.2024 gleich mehrere Straftaten in der Karlsruher Innenstadt begangen haben. Da gegen den wohnsitzlosen Mann bereits zuvor in anderer Sache Haftbefehl erlassen worden war, befindet er sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ...

mehr