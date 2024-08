Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 23-Jähriger soll am Nachmittag des 21.08.2024 gleich mehrere Straftaten in der Karlsruher Innenstadt begangen haben. Da gegen den wohnsitzlosen Mann bereits zuvor in anderer Sache Haftbefehl erlassen worden war, befindet er sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fiel der Tatverdächtige gegen 17:20 Uhr zunächst als Fahrer einer silberfarbenen Mercedes-Benz C-Klasse ohne Kennzeichen auf, da er mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Brauerstraße stadteinwärts fuhr. Hierbei habe der junge Mann an mehreren Ampeln das Rotlicht missachtet, wobei es wohl nur dem Zufall zu verdanken war, dass es zu keinen Unfällen kam. Im Bereich der Leopoldstraße soll der 23-Jährige dann aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, um einen 43-jährigen Mann unvermittelt zu beleidigen und zu bedrohen. Nach dieser Tathandlung sei der Tatverdächtige wieder in den Mercedes gestiegen und geflüchtet. Polizeibeamten gelang es schließlich, den 23-Jährigen im Rahmen der Fahndung an einer Tankstelle in der Kaiserallee festzunehmen.

Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus bestand für das von ihm geführte Kraftfahrzeug kein Versicherungsschutz. Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem 23-Jährigen ergaben sich jedoch nicht.

Der aktuell offenbar wohnsitzlose Tatverdächtige wurde schließlich am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der den bereits zuvor in anderer Sache erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

