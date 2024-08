Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen trug ein 66-Jähriger bei einem Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in Graben-Neudorf in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Mitarbeiter gegen 0:00 Uhr einen beladenen Auflieger an eine Sattelzugmaschine anzukoppeln. Hierbei lösten sich offenbar die Bremsen des Gespanns. Als der 66-jährige Mann weitere Arbeiten an dem Lkw durchführen wollte, rollte der Sattelzug los. Der Arbeiter sprang wohl noch rechtzeitig vom Sattelzug ab, sodass er nicht zwischen Zugmaschine und Auflieger eingeklemmt wurde. Hierbei stürzte der 66-Jährige vermutlich zu Boden und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Armen zu. Weitere Firmenmitarbeiter wurden auf den Bewusstlosen aufmerksam und leisteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 66-Jährige umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Arbeitsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Verkehrspolizei Karlsruhe die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

