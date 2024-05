Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Kleinkraftradfahrer (42) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bochum ist am Freitag, 17. Mai, ein 42-jähriger Bochumer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bochumer gegen 11.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Hansastraße in Richtung Wattenscheider Straße. Etwa in Höhe des Tellwegs kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Bordstein am rechten Fahrbahnrand und kam zu Fall.

Der 42-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell