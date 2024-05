POL-BO: Tätertrio bricht in Herner Wohnung ein - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 16. Mai, in Bochum-Eppendorf sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Stand verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung einer 65-Jährigen an der Narzissenstraße/Rosendelle. Der Einbrecher durchsuchte ...

mehr