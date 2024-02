LPI-EF: Beutezug missglückt

Erfurt (ots) - Ein Katalysator geriet in den vergangenen Tagen in das Auge eines Diebes. Der Unbekannte hatte sich im Seidelbastweg in Erfurt einem geparkten Renault genähert und kroch unter das Auto. Er durchtrennte die Abgasanlage und montierte den Katalysator ab. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Dieb floh mit seiner 600 Euro teuren Beute. Am Mittwochnachmittag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und informierte die Polizei. Die ...

