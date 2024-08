Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahmen und Drogenfund nach Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem größeren Polizeieinsatz im Laufe des Sonntagnachmittags in Karlsruhe-Neureut befindet sich ein 35 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Dem Mittdreißiger wird unter anderem ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll es am Sonntag in der Neureuter Hauptstraße gegen 16:20 Uhr bei einem offenbar verabredeten Treffen von drei 35-jährigen Männern zu einer Bedrohung gekommen sein. Hierbei sollen zwei der Männer den Dritten unter anderem mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Dem Opfer soll es leicht verletzt gelungen sein zu flüchten und einen Zeugen auf sich aufmerksam zu machen. Im Rahmen des darauffolgenden größeren Polizeieinsatzes gelang es den Beamten einen Tatverdächtigen festzunehmen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung nach der vermeintlichen Schusswaffe fanden die Polizeibeamten neben mehreren erlaubnisfreien Waffen eine größere Menge Cannabis und Betäubungsmittel.

Der 35-Jährige Bewohner der durchsuchten Wohnung wurde am Montag einer Haftrichterin am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, die Haftbefehl erließ. In welcher Beziehung die beteiligten Personen zueinander standen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

