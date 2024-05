Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrzeughalter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schwerte (ots)

Am Samstag (04.05.2024) hatte ein 84-jähriger Schwerter seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste abgestellt.

Beim Ausparken seines Pkw beschädigte der Mann gegen 10.40 Uhr ein nebenstehendes Fahrzeug und entfernte sich von der Tatörtlichkeit, ohne den Schaden regulieren zu lassen.

Am Folgetag (Sonntag, 05.05.2024) erschien der 84-Jährige allerdings auf der Wache in Schwerte, um den Unfall zu melden und sich selbst anzuzeigen.

Die Polizei sucht nun nach der Geschädigten oder dem Geschädigten des angefahrenen und beschädigten Pkw.

Wer kann Angaben zu dem beschädigten Pkw und seinem Besitzer machen, der sein Fahrzeug am Samstag (04.05.2024) an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste, auf dem dortigen Supermarkt-Parkplatz, geparkt hatte? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell