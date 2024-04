POL-UN: Selm - Pkw-Fahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Unna (ots) - Am Samstag (27.04.2024) kam es in Unna-Königsborn zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Hammer Straße. Unbekannte Täter drangen gegen 21.30 Uhr gewaltsam über eine Kellertür in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume. Augenscheinlich wurden sie bei ihrer weiteren Tatausführung aufgeschreckt, da sich zu diesem Zeitpunkt die minderjährigen Kinder zu Hause befanden. Als die maskierten Täter ...

