Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Königsborn gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (27.04.2024) kam es in Unna-Königsborn zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Hammer Straße.

Unbekannte Täter drangen gegen 21.30 Uhr gewaltsam über eine Kellertür in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume. Augenscheinlich wurden sie bei ihrer weiteren Tatausführung aufgeschreckt, da sich zu diesem Zeitpunkt die minderjährigen Kinder zu Hause befanden. Als die maskierten Täter eins der Kinder bemerkten, entfernten sie sich vom Tatort.

Ob Gegenstände entwendet wurden steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun nach diesen unbekannten Männern:

1. Unbekannter:

- Männlich - Schlank - Dunkel bekleidet - Maskiert

2. Unbekannter:

- Stämmige, dickliche Figur - Dunkel bekleidet - Maskiert

Wer kann weitere Hinweise zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell