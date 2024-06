Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag, 20. Juni, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 21. Juni, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus, in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen.

Die Täter verschafften sich offenbar über die Terassentür Zutritt zu dem Haus an der Ringstraße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob und was gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Wer entsprechende Beobachtungen in unmittelbarer Nähe zum dortigen Gartencenter gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell