POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Pkw-Aufbruch in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei 35 und 31 Jahre alte Männer stehen im dringenden Tatverdacht, am Montagmittag im Ortsteil Graben einen verschlossenen PKW aufgebrochen zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 31-jährige Beschuldigte gegen 14:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Heidelberger Straße mit einem Werkzeug an einem dort geparkten PKW zu schaffen gemacht haben. Nachdem es ihm gelungen war, das Fahrzeug zu öffnen, soll er sich auf den Beifahrersitz des Wagens gesetzt haben. Währenddessen soll sein mutmaßlicher Mittäter das Umfeld aus einiger Entfernung beobachtet haben.

Als ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde und sich dem Fahrzeug näherte, ergriffen die beiden Tatverdächtigen zu Fuß - wohl ohne Beute - die Flucht. Eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife nahm beide Männer schließlich wenig später im Käthe-Kollwitz-Ring vorläufig fest. Bei der Dursuchung der Festgenommenen fanden die Beamten in der Hosentasche des 31-Jährigen ein Messer auf.

Beide Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden algerischen Staatsangehörigen an. Im Anschluss wurden sie in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

