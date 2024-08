Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei nimmt Diebes-Duo fest und stellt gestohlenen Schmuck sicher

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Freitag gelang es der Polizei zwei mutmaßliche Diebinnen festzunehmen, nachdem diese sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 84-Jährigen verschafft und dort hochwertigen Schmuck entwendet hatten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge suchte die 84-jährige Geschädigte über ein Zeitungsinserat eine Haushaltshilfe für ihre Wohnung in Karlsruhe-Stupferich. Auf die Annonce meldete sich eine 41-jährige Frau bei der Seniorin. Im guten Glauben, dass es sich bei der Frau, um eine zuverlässige Reinigungskraft handle, ließ die ältere Dame ihre Wohnung in den folgenden Wochen mehrmals von der vermeintlichen Haushaltshilfe reinigen. Am 10.08.2024 erschien die 41-Jährige dann offenbar unangekündigt mir ihrer vermeintlichen Nichte bei der Geschädigten und gab vor, sich Sorgen um deren Gesundheitszustand zu machen. Während die falsche Nichte die 84-Jährige in der Küche der Wohnung ablenkte, entwendete die angebliche Haushaltshilfe aus den übrigen Räumen Schmuck und Kosmetik im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend verließen die beiden Frauen das Wohnanwesen.

Als der 84-Jährigen der Diebstahl kurz darauf auffiel, verständigte sie die Polizei.

Bei einem weiteren bereits vereinbarten Treffen mit der vermeintlichen Putzhilfe am 16.08.2024 nahmen Polizeibeamte die 41-Jährige vorläufig fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Mittäterin um die 18 Jahre alte Tochter der 41-jährigen Tatverdächtigen handelte.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden Frauen fanden die Ermittler schließlich das vermeintliche Diebesgut auf. Einen entwendeten Ring hatten die Tatverdächtigen zwischenzeitlich offenbar in einem Pfandleihhaus abgegeben. Einen Weiterverkauf des Schmuckstücks konnten die Polizeibeamten aber noch rechtzeitig verhindern.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen zwar entlassen, müssen sich nun aber wegen Diebstahls verantworten.

Informationen und Tipps zum Thema Trickdiebstahl in Wohnungen finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell