POL-KA: (KA) Bruchsal - Uhr vom Handgelenk gerissen - Kripo sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es erneut zum Brand einer Gartenhütte in einer Rheinstettener Kleingartenanlage. Gegen 02:10 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf und berichtete über eine in Brand stehende Gartenhütte im Kleingartenverein nahe des Friedhofs in Forchheim. Den Einsatzkräften der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, ...

