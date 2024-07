POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Montag (22.07.2024) riefen falsche Polizeibeamte eine 68-jährige Frau an und befragten sie persönlich an der Haustüre nach Bargeld. Gegen 14.46 Uhr erhielt die 68-Jährige den Anruf. Eine bislang unbekannte Person erschien noch während des Telefonates an der Haustüre, stellte sich als Polizeibeamter vor und fragte nach Bargeld. Die 68-jährige Frau bemerkte den Betrugsversuch und der ...

mehr