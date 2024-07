Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.07.2024) fasste ein bislang unbekannter Täter gegen 05.30 Uhr einer 29-jährigen Frau in der Remboldstraße in den Schritt und flüchtete in Richtung Provinostraße.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 35 Jahre alt, schwarze auffällige Brille, kurze beige Hose, graues Sweatshirt, braun gegelte Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

