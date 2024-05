Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mann erleidet Schwächeanfall, fährt Verkehrsschilder platt und flüchtet

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 06:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen aktuellen Verkehrsunfall in der Oberen Langgasse. Der Meldung zufolge fuhr ein PKW in Richtung Dudenhofer Straße mittig über die Verkehrsinsel auf Höhe des Storchenparks und fuhr hierbei zwei Verkehrsschilder platt, wonach er seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Allerdings hatte der Unfallverursacher sein Kennzeichenschild an der Unfallstelle verloren. Die Beamten trafen den 63-jährigen Unfallverursacher sowie seinen nicht mehr fahrbereiten PKW wenig später an seiner Wohnanschrift in Speyer-West an. Der geständige Fahrer berichtete von einem Schwächeanfall, aufgrund dessen er nach links von seiner Fahrlinie abgekommen war. Ein sofortmedizinischer Behandlungsbedarf bestand allerdings in Gegenwart der Beamten nicht. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.500 Euro.

