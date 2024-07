Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (18.07.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter einer 59-jährigen Frau gewaltsam die Handtasche zu entwenden.

Gegen 23.30 Uhr sprach der unbekannte Täter die 59-jährige Frau an und griff nach ihrer Handtasche, die sie in ihrer Armbeuge hielt. Die 59-jährige Frau drehte sich weg und stürzte hierbei zu Boden. Sie wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Offenbar trug er eine weiße Jacke und hielt eine Art weißes Kabel in der Hand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

