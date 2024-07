POL Schwaben Nord: Unfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (21.07.2024) fuhr ein 30-jähriger Mann unter Alkohol- und Cannabiseinfluss mit einem E-Scooter in der Wertachstraße. Gegen 13.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 30-jährigen Mann in der Wertachstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 30-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 ...

mehr