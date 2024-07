POL Schwaben Nord: Auto zerkratzt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Sonntag (21.07.2024), zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Honda in der Untersbergstraße. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstanden am Honda vorne links Kratzer. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, ...

