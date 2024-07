POL Schwaben Nord: Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / Kleinaitingen / FR Süden - Am gestrigen Samstag (20.07.2024) war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der B17 unterwegs. Gegen 03.00 Uhr verständigte ein Autofahrer die Polizei, da der Lkw offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Auf Höhe Graben stellte die Polizeistreife den Lkw fest, der weiterhin in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle verlief ein ...

