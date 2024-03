Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

Gestern, 26. März, wurde in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Krefelder Weg in Kempen eingebrochen. Vermutlich drangen die Täter über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten mehrere Schränke. Zum Zeitpunkt der Mitteilung war noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Falls Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, sich unter folgender Rufnummer bei der Polizei zu melden: 02162-377-0. /jk (328)

