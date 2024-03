Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lebensmittelautomaten aufgebrochen, Bargeld gestohlen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter zwei Lebensmittelautomaten an der Straße Oirlich aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Täter gegen 4.50 Uhr in der Nacht die Holzhütte, in der die Automaten untergebracht sind. Er entwendete aus beiden Automaten die Geldkassetten mit insgesamt etlichen hundert Euro. Der Täter trug eine helle Kappe, war darunter dunkel maskiert und mit einer blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Er trug Handschuhe. Die Polizei sucht nun für weitere Ermittlungen Zeuginnen oder Zeugen, die eine verdächtige Person mit dieser Beschreibung in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Oirlich in Hinsbeck gesehen haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (327)

