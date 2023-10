POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr - Verkehrsunfallstelle gesucht

Nanzdietschweiler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Personen einen Lebensmittelautomaten in der Hauptstraße beschädigt. Am Automaten entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus ...

