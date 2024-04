Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche des PK Alfeld (Leine) - weiterhin viele Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs

Hildesheim (ots)

Alfeld - (all) In der ersten Verkehrssicherheitswoche des PK Alfeld (Leine) in diesem Jahr wurden durch die Beamten des PK Alfeld (Leine) mit Unterstützung der Verfügungseinheit der PI Hildesheim und des Landkreises Hildesheim diverse Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag vor allem auf der Geschwindigkeitsüberwachung an besonders gefährdeten Straßenabschnitten, insbesondere in der Nähe von Schulen und Kindergärten. Neben div. anderen Örtlichkeiten wurden u.a. Kontrollen im Dohnser Weg in Alfeld (Leine) nahe der Dohnser Schule, in der Grünenplaner Straße in Gerzen in der Nähe des dortigen Kindergartens, auf der Ziegelmasch nahe des 7 Berge Bades, am Roten Berg und bei Werners Höhe durchgeführt. Zur Durchführung der Kontrollen wurden mobile Blitzeranhänger des Landkreises sowie Kontrollteams der Polizei eingesetzt. Durch die Kontrollteams wurden mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern vor Ort zusätzlich verkehrserzieherische Gespräche geführt, in denen sie über die Gefahren und möglichen Folgen von Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgeklärt wurden. Insgesamt gaben die Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen eine positive Resonanz zu den Kontrollen ab. Zusätzlich zu den Kontrollen wurden am Donnerstag durch PHK Koplin vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim in der BBS Alfeld (Leine) mehrere Informations- und Präventionsvorträge zu den Themen Cannabislegalisierung, Fahruntüchtigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr gehalten. Unter den jungen Heranwachsenden habe großes Interesse bestanden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten zahlreiche Fragen, insbesondere in Zusammenhang mit der Cannabislegalisierung bestand großer Informationsbedarf. Neben den regulären Kontrollen wurde am Freitag zudem eine Tuningkontrolle unter Hinzuziehung des Kompetenzteam Tuning der Polizeiinspektion Hildesheim im Stadtgebiet Alfeld (Leine) durchgeführt. Ziel ist es gewesen, gegen örtliche "Autoposer" vorzugehen, die bisher vor allem an Wochenenden zu den Abendstunden negativ durch ihr Fahrverhalten aufgefallen sind. Im Rahmen der Kontrolle wurden unter 38 kontrollierten Fahrzeugen zehn Fahrzeuge festgestellt, bei den Ordnungswidrigkeiten vorlagen. Zudem wurden zwei Verkehrsstraftaten festgestellt. Bei mehreren kontrollierten Pkw wurden Verwarnungen ausgesprochen. Insgesamt ist die Kontrolle aus polizeilicher Sicht positiv verlaufen, sodass angedacht ist in Zukunft ähnliche Kontrollen im Stadtgebiet durchzuführen. Insgesamt wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche des PK Alfeld (Leine) 257 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 71 Verstöße sind hierbei mit einem Bußgeld bewährt. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Verkehrsteilnehmer, der es besonders eilig hatte, wurde in Gerzen mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 61 km/h festgestellt. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot zu. Zudem wurden 12 Gurtverstöße, 3 Verstöße wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie drei Verkehrsstraftaten, zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Zwei Fahrzeugführer verstießen gegen die Promillegrenze von 0,5 Promille und führten ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol. Auch sie müssen mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe in Höhe von mindestens 500EUR rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell