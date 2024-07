POL Schwaben Nord: Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss gefahren

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (20.07.2024), zwischen 06.35 Uhr und 09.00 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten silbernen Mercedes in der Äußeren Uferstraße. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

