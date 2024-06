POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlicher EC-Karten-Betrügerin in Greifswald

Neubrandenburg (ots) - Am 23.06.2024, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der BAB 20 zu einem LKW-Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing aufgrund eines technischen Defektes der mit Kunststofffenstern beladene Auflieger Feuer. Der 57-jährige polnische LKW-Fahrer hielt unmittelbar nach Brandentdeckung auf dem Standstreifen an, trennte die Zugmaschine vom Auflieger und brachte so sich und die Zugmaschine in Sicherheit. Zur ...

mehr