Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb wird festgenommen

Augsburg (ots)

----- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----

Oberhausen - Am Samstag (20.07.2024) entwendete ein 44-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Lebensmittelgeschäft in der Donauwörther Straße.

Gegen 15.20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts, wie der 44-jährige Mann Alkohol in dem Geschäft konsumierte, ohne diesen zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Da dies offenbar nicht das erste Mal vorkam und der Mann keinen Wohnsitz nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizeibeamten fest.

Der 44-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am 21.07.2024 einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Bedrohung gegen den 44-Jährigen.

