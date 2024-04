LPI-G: Arztpraxis aufgebrochen

Greiz (ots) - Weida. In der Nacht vom 09.04.2024 zum 10.04.2024 wurde aus zwei Baggern, welche im Schlossmühlenweg in Weida abgestellt waren, ca. 450 Liter Diesel entwendet. Die unbekannten Täter pumpten dort vermutlich mittels einer Pumpvorrichtung aus beiden Baggern den Kraftstoff in ein daneben abgestelltes Fahrzeug um und entfernten sich danach. Insgesamt entstand ein Schaden eines mittleren 3-stelligen Betrages. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

