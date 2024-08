Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Gartenhütte niedergebrannt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es erneut zum Brand einer Gartenhütte in einer Rheinstettener Kleingartenanlage.

Gegen 02:10 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf und berichtete über eine in Brand stehende Gartenhütte im Kleingartenverein nahe des Friedhofs in Forchheim. Den Einsatzkräften der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, das in Vollbrand stehende Gartenhaus zu löschen. Die Hütte brannte bis auf die Außenwände nieder.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zur Erforschung der Brandursache wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück in der gleichen Kleingartenanlage. Aktuell wird geprüft, ob ein möglicher Tatzusammenhang zu dem Brandgeschehen vom 14.08.2024 besteht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dominic Ehrhart, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell