Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hebebühne von Firmengelände entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Benzstraße;

Tatzeit: 10.08.2024, zwischen 01.11 Uhr und 01:22 Uhr;

Einen Anhänger mit einer Hebebühne haben Unbekannte in Stadtlohn von einem Firmengelände an der Benzstraße entwendet. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie die Täter den Anhänger in der Nacht zum Samstag hinter einen Transporter mit polnischem Kennzeichen ankoppeln und dann wegfahren. Beide Personen waren mit Kapuzenpullis bekleidet und trugen OP-Masken. Einer von beiden trug außerdem eine dunkle Kappe. Der Anhänger ist mit einem COE-Kennzechen versehen. Die Hebebühne ist orangefarben und von der Marke JGL. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

