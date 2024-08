Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Wohnung

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Weststraße;

Tatzeit: 12.08.2024, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr;

Unbekannte verschafften sich am Montag Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in Stadtlohn. Die Täter betraten die Wohnung an der Weststraße zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr vermutlich über eine unverschlossene Terrassentür. Sie durchwühlten sämtliche Räume und beschädigten einen großen Teil des Mobiliars. Entwendet haben die Unbekannten persönliche Dokumente. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell