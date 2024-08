Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Boulderhalle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Siegstraße;

Tatzeit: zwischen 10.08.2024, 20.00 Uhr, und 11.08.2024, 09.05 Uhr;

Unbekannte haben sich in Bocholt Zugang zu einer Sporthalle verschafft. Die Täter schlugen in der Nacht zum Sonntag ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes an der Siegstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen eines Büros. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ein Tablet. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell