Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Look;

Tatzeit: 11.08.2024, zwischen 12.40 Uhr und 16.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag Zugang zu einem Wohnhaus in Südlohn verschafft. Der Täter gelangte vermutlich in das auf einem Gehöft gelegene Objekt, indem er ein Fenster einschlug. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Räume und entwendete einen Tresor samt Inhalt. Auf Kameraaufzeichnungen ist ein Mann zu erkennen. Dieser trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Cap, und eine weiße OP-Maske. Außerdem war er mit einem blauen Kapuzenpulli, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhe mit weißer Sohle bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

