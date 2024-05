Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Täterfestnahme nach Diebstahl

Riegelsberg (ots)

Am 13.05.2024, gegen 11:15 Uhr, kam es in einem Ladengeschäft in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg zu einem Diebstahl von Bargeld aus der Handtasche einer Kundin, 59 Jahre wohnhaft in Saarbrücken. Die Täterin, 30 Jahre wohnhaft in Völklingen hatte sich zu der auf einem Tisch im Verkaufsraum abgelegten Tasche begeben und in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus dem Geldbeutel entnommen und entwendet. Die Täterin verließ auffallend zügig das Ladengeschäft, woraufhin die Geschädigte nach ihrer Tasche schaute und den Diebstahl feststellte. Ein Bundespolizist, der privat unterwegs war, wurde auf die Situation aufmerksam und verfolgte die Täterin, die in einen Bus eingestiegen war, zunächst mit dem Pkw. An der folgenden Haltestelle konnte die Täterin angetroffen und das entwendete Bargeld aufgefunden werden.

