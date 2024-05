POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Völklingen-Fenne (ots) - Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr verursachte ein 70-jähriger Mann aus Völklingen in Fenne Am Holzplatz einen Verkehrsunfall. Der Mann missachtete an der Einmündung Am Holzplatz zur Saarbrücker Straße hin die Vorfahrt einer 49-jährigen Autofahrerin. Im Anschluss an die Kollision fuhr der Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten Fahrzeug einfach in Richtung ...

