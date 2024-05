Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Dieselkraftstoff in Völklingen-Geislautern

Geislautern (ots)

In der Nacht vom 07. zum 08. Mai wurde an einem in Höhe der Einmündung Ludweilerstraße / Rotweg in Völklingen-Geislautern abgestellten Sattelzug Dieselkraftstoff entwendet. Zuvor wurde der Tank des Fahrzeuges aufgebrochen. Die Polizei Völklingen ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter 06898/2020 um Täterhinweise aus der Bevölkerung.

