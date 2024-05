Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsteilnehmerin durchfährt Schranke des Globus-Parkhauses in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Vormittag des 07. Mai beabsichtigt eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug das Globus-Parkhaus in Völklingen zu verlassen. Aufgrund des, während des Heranfahrens an die Ausfahrtschranke, zu groß gewählten Abstandes, muss die Verkehrsteilnehmerin die Fahrertür öffnen und das Fahrzeug mit den Beinen teilweise verlassen. Hierbei setzt sich das Fahrzeug jedoch eigenständig in Bewegung und durchfährt die geschlossene Ausfahrtschranke. Passanten werden auf das Geschehen aufmerksam und können der Verkehrsteilnehmerin durch Anhalten des Fahrzeuges Hilfe leisten. Ein Personen- oder Sachschaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

