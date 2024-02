Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Gildenweg/Einbrecher erbeuten Bargeld

Coesfeld (ots)

Eine Scheibe eingeschlagen haben Unbekannte am Samstag (2.2.) bei einem Einbruch im Gildenweg in Lüdinghausen. Vermutlich mit einem Dekorationsgegenstand aus dem Garten, hatten die Unbekannten ein Loch in das Glas der Terrassentür geschlagen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 und 21.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

