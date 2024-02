Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Niesweg/Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte am frühen Montagmorgen in ein Schulgebäude am Niesweg. Ein Alarm machte einen Zeugen auf den Einbruch gegen 3.41 Uhr auf den Einbruch aufmerksam. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten konnten diese ein offen stehendes Fenster mit entsprechenden Hebelspuren feststellen. Weiterhin konnte ein geöffnetes Toilettenfenster festgestellt werden. Auch hier befanden sich Hebelspuren. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Behältnisse nach Wertgegenständen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell