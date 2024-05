Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand und Diebstahl an einer Baustelle

Heusweiler OT Holz (ots)

Am 08.05.2024, gegen 06:00 Uhr, kam es an der A1, in Höhe der Ausfahrt Holz, in Fahrtrichtung Trier zu einem Brand eines Bauwagens an einer neben der Autobahn befindlichen Baustelle. Der Bauwagen brannte völlig aus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein neben dem Bauwagen befindlicher Baucontainer sowie ein Lastenkran beschädigt. An einer Tür des Baucontainers konnten Hebelspuren festgestellt werden, bislang unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Von der Baustelle wurden zwei Hochspannungskabel sowie eine (Sauerstoff-) Gasflasche, die frei zugänglich auf dem Gelände gelagert wurden, entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell