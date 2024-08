Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Heidener Straße/Roringshook/Schulten Matt;

Unfallzeit: 10.08.2024, 16.55 Uhr;

Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Schermbeck erlitt am späten Samstagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Heidener Straße in Raesfeld. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Raesfeld hatte gegen 16.55 Uhr die Heidener Straße stadtauswärts befahren und war an der Kreuzung Heidener Straße/Roringshook/Schulten Matt nach links in den Wirtschaftsweg Schulten Matt abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell