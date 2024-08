Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schwerer Verkehrsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Landwehr, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 11.08.2024, 14.25 Uhr;

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreuzung Landwehr/Otto-Hahn-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person schwere und eine Person leichte Verletzungen erlitten. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Borken wollte gegen 14.25 Uhr von der Otto-Hahn-Straße kommend die übergeordnete Straße Landwehr in Richtung Ahauser Straße überqueren und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Borken konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern. Er war mit seiner 69-jährigen Beifahrerin aus Borken auf der Landwehr in Richtung Coesfelder Straße unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 69-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster. Der leicht verletzte 67-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Borkener Krankenhaus bereits wieder verlassen. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um die beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (mh)

