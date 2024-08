Raesfeld (ots) - Am Samstag, 10.08.2024, gegen 17:00 Uhr, kam es in Raesfeld im Bereich der Heidener Straße/Schulten Matt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgt mit Unterstützung spezialisierter Kräfte, die Unfallstelle wird bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett ...

mehr