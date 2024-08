POL-BOR: Raesfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Kalterweg; Tatzeit: zwischen 04.08.2024, 20.00 Uhr, und 05.08.2024, 19.30 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Haus am Kalterweg in Stadtlohn eingedrungen. Aus den dortigen Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem zwei Geldkassetten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr